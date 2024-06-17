Дрожин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1929
Мать ребёнка: Дрожина (Мошкова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1931
Сын: Дрожин Александр Иванович
Мать ребёнка: Дрожина (Мошкова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно