Попов Косьма Григорьевич
мужской, родился 1797, Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецПопов Григорий Трофимович1778 г.р.
МатьПопова Лукерья Петровна1776 г.р.
Супруги
Попова Авдотья Григорьевна1796 г.р.
Дети
Попов Ипатий Косьмин1816 г.р.
(Попова) Ирина Косьмина1820 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Попов Григорий Трофимович
Мать: Попова Лукерья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Попов Ипатий Косьмин
Мать ребёнка: Попова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Попова) Ирина Косьмина
Мать ребёнка: Попова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Попова) Наталья Косьмина
Мать ребёнка: Попова Авдотья Григорьевна
Смерть
Неизвестно