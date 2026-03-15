Попов Косьма Григорьевич 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Попов Косьма Григорьевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1797, Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Попов Григорий Трофимович1778 г.р.
Мать
Попова Лукерья Петровна1776 г.р.
Супруги
Попова Авдотья Григорьевна1796 г.р.
Дети
Попов Ипатий Косьмин1816 г.р.
(Попова) Ирина Косьмина1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Попов Григорий Трофимович

Мать: Попова Лукерья Петровна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Авдотья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1816

Сын: Попов Ипатий Косьмин

Мать ребёнка: Попова Авдотья Григорьевна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Попова) Ирина Косьмина

Мать ребёнка: Попова Авдотья Григорьевна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Попова) Наталья Косьмина

Мать ребёнка: Попова Авдотья Григорьевна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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