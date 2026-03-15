Бусыгина Акулина Денисовна
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Бусыгин Кирилл Флорович1808 г.р.
Дети
Бусыгин Петр Кириллович1832 г.р.
(Бусыгина) Митродора Кирилловна1843 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Бусыгин Кирилл Флорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бусыгина) Митродора Кирилловна
Отец ребёнка: Бусыгин Кирилл Флорович
Смерть
Неизвестно