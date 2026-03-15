Бусыгина Акулина Денисовна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Бусыгина Акулина Денисовна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Бусыгин Кирилл Флорович1808 г.р.
Дети
Бусыгин Петр Кириллович1832 г.р.
(Бусыгина) Митродора Кирилловна1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Кирилл Флорович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бусыгин Петр Кириллович

Отец ребёнка: Бусыгин Кирилл Флорович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Бусыгина) Митродора Кирилловна

Отец ребёнка: Бусыгин Кирилл Флорович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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