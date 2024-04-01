Бражникова (Мухина) Пелагея Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
20.02.1891
м. 31 вторым бр. ж. 23
Рождение ребёнка
27.02.1892
Сын: Бражников Василий Михайлов
Отец ребёнка: Бражников Михаил Казак Ст. Полуденной Яковлев
Бракосочетание
10.11.1895
м. 42 втор. брак ж. 27 лет, вдова
Смерть
Неизвестно