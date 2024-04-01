Бражникова (Мухина) Пелагея Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБражникова (Мухина) Пелагея Стефанова

Бражникова (Мухина) Пелагея Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Мухин Стефан Уряд. Ст. Полуденной Васильев

Мать: Мухина (Саушкина) Матрона Петровна

Бракосочетание
20.02.1891

Муж: Бражников Михаил Казак Ст. Полуденной Яковлев

м. 31 вторым бр. ж. 23
Рождение ребёнка
27.02.1892

Сын: Бражников Василий Михайлов

Отец ребёнка: Бражников Михаил Казак Ст. Полуденной Яковлев

Бракосочетание
10.11.1895

Муж: Вичканов? Иосиф Сергиев

м. 42 втор. брак ж. 27 лет, вдова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.