Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Егорович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1864

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1867

Сын: Назарий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1871

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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