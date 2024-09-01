Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Назарий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Смерть
Неизвестно