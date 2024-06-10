Пенегин/Пинигин Леонтий (Левка)
Место рожденияпредп Кеврольский/Мезенский уезд
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1615
Отец: не указан
Мать: не указана
предп Кеврольский/Мезенский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пенегин/Пинигин Андрей Пинигин (Пенегин/Пинигин) /
Мать ребёнка: не указана
Бобровский погост, Нижняя Ницынская слобода
Упоминание
Неизвестно
Ryabov, ancestors and relatives | Леонтий (Левка) Пенегин/Пинигин | Добавлено посредством Person Discovery
Рождение ребёнка
1660
Мать ребёнка: не указана
Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Пенегин/Пинигин Иван Пинигин (Пенегин/Пинигин) /
Мать ребёнка: не указана
? Бобровский погост, Нижняя Ницынская слобода
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Пенегин/Пинигин Созон Пинигин (Пенегин/Пинигин) /
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Бобровский или Балаирский погост, Нижняя Ницынская слобода