Пенегин/Пинигин Леонтий (Левка) Около 1615 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пенегин/Пинигин Леонтий (Левка)

Место рождения

предп Кеврольский/Мезенский уезд

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: не указан

Мать: не указана

предп Кеврольский/Мезенский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пенегин/Пинигин Андрей Пинигин (Пенегин/Пинигин) /

Мать ребёнка: не указана

Бобровский погост, Нижняя Ницынская слобода
Упоминание
Неизвестно
Ryabov, ancestors and relatives | Леонтий (Левка) Пенегин/Пинигин | Добавлено посредством Person Discovery
Рождение ребёнка
1660

Сын: Пинигин Самойло Пиминов

Мать ребёнка: не указана

Юрга, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Пенегин/Пинигин Иван Пинигин (Пенегин/Пинигин) /

Мать ребёнка: не указана

? Бобровский погост, Нижняя Ницынская слобода
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Пенегин/Пинигин Созон Пинигин (Пенегин/Пинигин) /

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Бобровский или Балаирский погост, Нижняя Ницынская слобода

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