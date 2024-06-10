Пенегин/Пинигин Андрей Пинигин (Пенегин/Пинигин) / Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пенегин/Пинигин Андрей Пинигин (Пенегин/Пинигин) /

Место рождения

Бобровский погост, Нижняя Ницынская слобода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пенегин/Пинигин Леонтий (Левка)

Мать: не указана

Бобровский погост, Нижняя Ницынская слобода
Упоминание
Неизвестно
Ryabov, ancestors and relatives | Андрей Пенегин/Пинигин | Добавлено посредством Person Discovery
Смерть
Неизвестно

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