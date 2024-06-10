Пенегин/Пинигин Андрей Пинигин (Пенегин/Пинигин) /
Место рожденияБобровский погост, Нижняя Ницынская слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пенегин/Пинигин Леонтий (Левка)
Мать: не указана
Бобровский погост, Нижняя Ницынская слобода
Упоминание
Неизвестно
Ryabov, ancestors and relatives | Андрей Пенегин/Пинигин | Добавлено посредством Person Discovery
Смерть
Неизвестно