Абишев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абишев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1938

Сын: Абишев Рашит

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1948

Дочь: Камбекова Назира Минагалиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1950

Дочь: Зеленкина Забира Минагалиевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абишева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абишев Рифкат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абишев Рамиль

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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