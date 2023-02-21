Абишев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1938
Сын: Абишев Рашит
Рождение ребёнка
19.12.1948
Дочь: Камбекова Назира Минагалиевна
Рождение ребёнка
01.03.1950
Дочь: Зеленкина Забира Минагалиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абишева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абишев Рифкат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абишев Рамиль
Смерть
Неизвестно