Кербедзь (Мартусевич) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кербедзь (Мартусевич) Розалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снарская (Кербедзь) Эмилия Карловна

Отец ребёнка: Кербедзь Карл

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Окушко (Кербедзь) Мария Карловна

Отец ребёнка: Кербедзь Карл

Смерть
Неизвестно

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