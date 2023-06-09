Кербедзь (Мартусевич) Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снарская (Кербедзь) Эмилия Карловна
Отец ребёнка: Кербедзь Карл
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Окушко (Кербедзь) Мария Карловна
Отец ребёнка: Кербедзь Карл
Смерть
Неизвестно