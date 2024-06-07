Кропивина (Савельева) Татьяна Ильинична 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кропивина (Савельева) Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропивин Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Кропивин Василий Егорович

Отец ребёнка: Кропивин Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кропивина Настасья Егоровна

Отец ребёнка: Кропивин Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кропивин Михайло Егорович

Отец ребёнка: Кропивин Егор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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