Кропивина (Савельева) Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кропивин Василий Егорович
Отец ребёнка: Кропивин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кропивина Настасья Егоровна
Отец ребёнка: Кропивин Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кропивин Михайло Егорович
Отец ребёнка: Кропивин Егор Григорьевич
Смерть
Неизвестно