(Сидорова) Екатерина Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1879
Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1883
Сын: Сидоров Иван Козьмич
Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: (Сидорова) Анна Козьмина
Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1886
Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Оськина (Сидорова) Ксения Козьмина
Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1890
Дочь: (Сидорова) Ольга Козьмина
Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1892
Дочь: (Сидорова) Иулита Козьмина
Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Сидорова) Василиса Козьмина
Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович