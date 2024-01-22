(Сидорова) Екатерина Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Екатерина Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1862

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Козьма Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1879

Сын: Сидоров Николай Козмич

Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Сидоров Иван Козьмич

Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович

Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: (Сидорова) Анна Козьмина

Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Сидоров Григорий Козьмич

Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Оськина (Сидорова) Ксения Козьмина

Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1890

Дочь: (Сидорова) Ольга Козьмина

Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович

Рождение ребёнка
23.07.1892

Дочь: (Сидорова) Иулита Козьмина

Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: (Сидорова) Василиса Козьмина

Отец ребёнка: Сидоров Козьма Петрович

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