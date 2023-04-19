Мыльченков Мирон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
16.01.1883 ст.
Жена: Анастасия Платоновна
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
второй брак у Мирона Федоровича. Анастасия Платоновна Волкова вдова, ей 27 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Платоновна
Смерть
Неизвестно