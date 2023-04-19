Мыльченков Мирон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыльченков Мирон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1883 ст.

Жена: Анастасия Платоновна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
второй брак у Мирона Федоровича. Анастасия Платоновна Волкова вдова, ей 27 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Платоновна

Смерть
Неизвестно
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