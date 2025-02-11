Широв Александр Иванович 23.06.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Широв Александр Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.06.1935, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 30.05.1970, Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Широва (Штыркина) Любовь15.09.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
29.10.1958

Жена: Широва (Штыркина) Любовь

Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Смерть
30.05.1970
Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

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