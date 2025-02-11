Широв Александр Иванович
мужской, родился 23.06.1935, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 30.05.1970, Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Широва (Штыркина) Любовь15.09.1934 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1958
Жена: Широва (Штыркина) Любовь
Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.05.1970
Колывань, Красноармейский муниципальный район, Самарская область