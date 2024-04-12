Келасьев Амплей Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1871
Сын: Келасьев Филипп Амплеевич
Рождение ребёнка
30.01.1882
Дочь: Анна Амлеевна
Рождение ребёнка
Между 1884 и ?.02.1885
Сын: Келасьев Михаил Амплеевич
Рождение ребёнка
18.02.1889
Рождение ребёнка
10.11.1890
Дочь: Стефанида Амплеевна
Смерть
Неизвестно