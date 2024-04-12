Келасьев Амплей Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеласьев Амплей Ермолаевич

Келасьев Амплей Ермолаевич

Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1871

Сын: Келасьев Филипп Амплеевич

Мать ребёнка: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1882

Дочь: Анна Амлеевна

Мать ребёнка: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Между 1884 и ?.02.1885

Сын: Келасьев Михаил Амплеевич

Мать ребёнка: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1889

Сын: Келасьев Иван Амплеевич

Мать ребёнка: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1890

Дочь: Стефанида Амплеевна

Мать ребёнка: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close