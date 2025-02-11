Дубаев Яков Осипов 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубаев Яков Осипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Осип Григорьев1782 г.р.
Мать
Софья Емельянова1795 г.р.
Супруги
Дубаева Евдокия Абрамова1832 г.р.
Дубаева Татьяна ПетроваДо 1855 г.р.
Дети
Дубаев Сергей Яковлев1856 г.р.
Дубаев Пётр Яковлев1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Осип Григорьев

Мать: Софья Емельянова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубаева Татьяна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубаева Евдокия Абрамова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дубаев Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Дубаева Татьяна Петрова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Рождение ребёнка
1861

Сын: Дубаев Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Дубаева Татьяна Петрова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.09.1873

Сын: Дубаев Корнилий Яковлев

Мать ребёнка: Дубаева Татьяна Петрова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.03.1876

Дочь: (Дубаева) Мария Яковлева

Мать ребёнка: Дубаева Татьяна Петрова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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