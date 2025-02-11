Дубаев Яков Осипов
мужской, родился 1831, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецОсип Григорьев1782 г.р.
МатьСофья Емельянова1795 г.р.
Супруги
Дубаева Евдокия Абрамова1832 г.р.
Дубаева Татьяна ПетроваДо 1855 г.р.
Дети
Дубаев Сергей Яковлев1856 г.р.
Дубаев Пётр Яковлев1861 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Осип Григорьев
Мать: Софья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубаева Татьяна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубаева Евдокия Абрамова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Дубаева Татьяна Петрова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1861
Сын: Дубаев Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Дубаева Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
05.09.1873
Мать ребёнка: Дубаева Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
25.03.1876
Дочь: (Дубаева) Мария Яковлева
Мать ребёнка: Дубаева Татьяна Петрова
Смерть
Неизвестно