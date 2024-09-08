Герасимова (Ефимова) Акилина Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова (Ефимова) Акилина Авраамовна

Герасимова (Ефимова) Акилина Авраамовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.06.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1835 ст.

Отец: Герасимов Авраам Ефимович

Мать: Стефанова (Евдокимова) Наталья Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1856 ст.

Муж: Михайлов-Никифоров (Гавриилов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1858 ст.

Сын: Гавриилов-Михайлов-Никифоров (Иванов) Порфирий Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров (Гавриилов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1862 ст.

Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова (Иванова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров (Гавриилов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1865 ст.

Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова (Иванова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров (Гавриилов) Михаил Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.