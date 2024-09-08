Герасимова (Ефимова) Акилина Авраамовна
Место рождения
Дата рождения05.06.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1835 ст.
Бракосочетание
11.11.1856 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1858 ст.
Сын: Гавриилов-Михайлов-Никифоров (Иванов) Порфирий Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров (Гавриилов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1862 ст.
Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова (Иванова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров (Гавриилов) Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1865 ст.
Дочь: Гавриилова-Михайлова-Никифорова (Иванова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов-Никифоров (Гавриилов) Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно