Меланья Зиновьева
Место рождения
Дата рождения02.01.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1796
Отец: Зиновий Семёнов
Мать: Агриппина Федотова
МК-1796 02.01.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Кладово у крестьянина Зиновья Семёнова жена Агриппина Федотова родила дочь Меланью которая и крещена того же числа Восприемницею была сестра ... Показать все
Смерть
Неизвестно