Меланья Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеланья Зиновьева

Меланья Зиновьева

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

02.01.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1796

Отец: Зиновий Семёнов

Мать: Агриппина Федотова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1796 02.01.1796 Экономической Присецкой вотчины деревни Кладово у крестьянина Зиновья Семёнова жена Агриппина Федотова родила дочь Меланью которая и крещена того же числа Восприемницею была сестра ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close