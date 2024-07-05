Сачков Сергий Алексеевич 03.09.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Сергий Алексеевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

03.09.1908

Дата смерти

23.08.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1908

Отец: Сачков Алексей Спиридонович

Мать: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
03.09.1908
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки кр. Григорий Спиридонов Сачков и кр. Матрена Васильева Челушкина(Сачкова)
Смерть
23.08.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 25об.-26

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