Сачков Сергий Алексеевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения03.09.1908
Дата смерти23.08.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
03.09.1908
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
03.09.1908
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 13 лист 11об.-12 | Восприемники: Села Змеевки кр. Григорий Спиридонов Сачков и кр. Матрена Васильева Челушкина(Сачкова)
Смерть
23.08.1910
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От скарлатины | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 25об.-26