Жгутова (Нестерова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1902 год | 26
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жгутов Николай Васильевич
Крещение
14.08.1902
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1902 год | 26
Рождение ребёнка
28.04.1925
Сын: Жгутов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Жгутов Николай Васильевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 23
Смерть
Неизвестно