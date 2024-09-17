Жгутова (Нестерова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгутова (Нестерова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1871 г.р.

Мать

Вычислено 1869 г.р.

Муж

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902

Отец: Смирнов Иван Нестерович

Мать: Смирнова Евдокия Васильевна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1902 год | 26
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгутов Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жгутов Николай Васильевич

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
14.08.1902
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1902 год | 26
Рождение ребёнка
28.04.1925

Сын: Жгутов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Жгутов Николай Васильевич

Ворново, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 23
Смерть
Неизвестно

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