Мошков Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Мошков Иван Степанович
Мать: Мошкова Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Мошкова (Скалочкина) Зиновья Анемподистовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мошков Александр Ефимович
Мать ребёнка: Мошкова (Скалочкина) Зиновья Анемподистовна
Смерть
Неизвестно