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Мошков Ефим Иванович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Мошков Иван Степанович

Мать: Мошкова Ксения Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошкова (Скалочкина) Зиновья Анемподистовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Мошков Павел Ефимович

Мать ребёнка: Мошкова (Скалочкина) Зиновья Анемподистовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мошков Александр Ефимович

Мать ребёнка: Мошкова (Скалочкина) Зиновья Анемподистовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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