(Кудряшова) Авдотья Евсеева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кудряшова) Авдотья Евсеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кудряшов Евсей Осипович1792 г.р.
Мать
Кудряшова ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кудряшов Евсей Осипович

Мать: Кудряшова ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

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