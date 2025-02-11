(Кудряшова) Авдотья Евсеева
женский, родилась 1820, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКудряшов Евсей Осипович1792 г.р.
МатьКудряшова ?Неизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Кудряшов Евсей Осипович
Мать: Кудряшова ?
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно