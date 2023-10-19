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Voeikov Feodor Grigorievich youngest

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1512

Пол

Мужской

Отец

После 1491 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1447 и 1567 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1447 и 1567

Сын: Воейков Игнатий Федоpович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
После 1512

Отец: Voeikov Grigori Prokopievich Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Петр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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