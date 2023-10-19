Воейков Петр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1577
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Voeikov Feodor Grigorievich youngest
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Иоанн (Иван) Петрович
Смерть
После 1577