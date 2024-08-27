Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Усова Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Усова Лидия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Лидия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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