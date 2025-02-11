Седякин Фокей Яковлев 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Седякин Фокей Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1856, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Александра Иванова1834 г.р.
Отец
Седякин Яков Мокеев1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Седякин Яков Мокеев

Мать: Александра Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Смерть
Неизвестно

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