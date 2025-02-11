Седякин Фокей Яковлев
мужской, родился 1856, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАлександра Иванова1834 г.р.
ОтецСедякин Яков Мокеев1834 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Седякин Яков Мокеев
Мать: Александра Иванова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно