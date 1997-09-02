(Семерникова) Алена Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семерникова) Алена Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1997

Отец: Семерников Денис Александрович

Мать: Семерникова Людмила Михайловна

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