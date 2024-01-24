Ануфриев Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Екатерина
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Смерть
Неизвестно