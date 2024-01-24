Ануфриев Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ануфриев Кузьма Алексеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Екатерина

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Смерть
Неизвестно
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