Siemens Jacob
мужской, родился Около 1740, Гданьск
умер 1785, Zeyerskampen, Gross Werder, Prussia
Дети
Siemens Jacob Jacob28.11.1762 г.р.
Siemens Peter Jacob16.04.1765 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1762
Сын: Siemens Jacob Jacob
Мать ребёнка: Siemens Unknown
Рождение ребёнка
16.04.1765
Сын: Siemens Peter Jacob
Мать ребёнка: Siemens Unknown
Рождение ребёнка
19.06.1767
Дочь: (Siemens) Katharina
Мать ребёнка: Siemens Unknown
Рождение ребёнка
24.12.1771
Сын: Siemens Johann Jakob
Мать ребёнка: Siemens Unknown
Beiershorst, Gross Werder , Prussia
Рождение ребёнка
18.12.1774
Сын: Siemens Cornelius
Мать ребёнка: Siemens Unknown
Смерть
1785
Zeyerskampen, Gross Werder, Prussia