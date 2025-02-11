Siemens Jacob Около 1740 — найти родственников по фамилии на Familio

Siemens Jacob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1740, Гданьск

умер 1785, Zeyerskampen, Gross Werder, Prussia

Дети
Siemens Jacob Jacob28.11.1762 г.р.
Siemens Peter Jacob16.04.1765 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1762

Сын: Siemens Jacob Jacob

Мать ребёнка: Siemens Unknown

Рождение ребёнка
16.04.1765

Сын: Siemens Peter Jacob

Мать ребёнка: Siemens Unknown

Рождение ребёнка
19.06.1767

Дочь: (Siemens) Katharina

Мать ребёнка: Siemens Unknown

Рождение ребёнка
24.12.1771

Сын: Siemens Johann Jakob

Мать ребёнка: Siemens Unknown

Beiershorst, Gross Werder , Prussia

Рождение ребёнка
18.12.1774

Сын: Siemens Cornelius

Мать ребёнка: Siemens Unknown

Смерть
1785
Zeyerskampen, Gross Werder, Prussia

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