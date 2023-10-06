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Ледецкий андрей владимирович
Ледецкий андрей владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.12.1988
Пол
Мужской
Отец
Ледецкий дмитрий владимирович
1987 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
лк
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1988
Отец:
Ледецкий дмитрий владимирович
Мать: не указана
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