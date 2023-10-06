Ледецкий андрей владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛедецкий андрей владимирович

Ледецкий андрей владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1988

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1988

Отец: Ледецкий дмитрий владимирович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close