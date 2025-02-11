Фарафон До 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Фарафон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1782, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Аграфена Фарафонова1809 г.р.
Аникий ФарафоновДо 1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Аграфена Фарафонова

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Аникий Фарафонов

Мать ребёнка: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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