Фарафон
мужской, родился До 1782, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Аграфена Фарафонова1809 г.р.
Аникий ФарафоновДо 1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Аграфена Фарафонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Аникий Фарафонов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно