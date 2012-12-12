Самородов Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1934
Дата смерти12.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1934
Отец: Самородов Илья Иванович
Мать: Самородова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1960
Сын: Самородов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.2012