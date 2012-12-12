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Самородов Григорий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1934

Дата смерти

12.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1934

Отец: Самородов Илья Иванович

Мать: Самородова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1960

Сын: Самородов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.2012

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