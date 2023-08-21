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Карпеченко Михаил Леонович
Карпеченко Михаил Леонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1950
Пол
Мужской
Отец
Карпеченко Леон Прокофьевич
1914 г.р.
Мать
Титарева Анна Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец:
Карпеченко Леон Прокофьевич
Мать:
Титарева Анна Яковлевна
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