Карпеченко Михаил Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеченко Михаил Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Карпеченко Леон Прокофьевич

Мать: Титарева Анна Яковлевна

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