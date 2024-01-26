Фрицлер Фридрих Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрицлер Фридрих Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрицлер Яков (старший) Яковлевич

Мать: Фрицлер Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрицлер Лолита Фридриховна

Мать ребёнка: Фрицлер Эрна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрицлер Виктор Фридрихович

Мать ребёнка: Фрицлер Эрна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрицлер Эрна

Смерть
Неизвестно

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