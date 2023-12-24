(Кураш) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кураш) Зинаида

(Кураш) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кураш Арина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.