Федирка (Кузка-Василенко) Аксинья (Ксения) Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Бракосочетание
02.02.1802
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T99B-F?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
05.09.1803
Сын: Федорченко Захар Кириллович
Отец ребёнка: Федорченко Кирилл Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-M?i=710&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
04.06.1805
Сын: Федорченко Федосей Кириллович
Отец ребёнка: Федорченко Кирилл Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Z-F?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
21.01.1807
Дочь: Федорченко Ефросинья Кирилловна
Отец ребёнка: Федорченко Кирилл Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XH-H?i=722&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.06.1808
Дочь: Федирченко Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Федорченко Кирилл Федорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-C?i=731&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
10.09.1812
Муж: Стеценко Михаил
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CS-G?i=142&cc=4133834&cat=1013792 Оба вдовцы
Смерть
Неизвестно