Федирка (Кузка-Василенко) Аксинья (Ксения) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федирка (Кузка-Василенко) Аксинья (Ксения) Федоровна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Кузка-Василенко Федор Иванович

Мать: Кузка-Василенко Матрона Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
02.02.1802

Муж: Федорченко Кирилл Федорович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T99B-F?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
05.09.1803

Сын: Федорченко Захар Кириллович

Отец ребёнка: Федорченко Кирилл Федорович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B368-M?i=710&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
04.06.1805

Сын: Федорченко Федосей Кириллович

Отец ребёнка: Федорченко Кирилл Федорович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Z-F?cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
21.01.1807

Дочь: Федорченко Ефросинья Кирилловна

Отец ребёнка: Федорченко Кирилл Федорович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XH-H?i=722&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.06.1808

Дочь: Федирченко Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Федорченко Кирилл Федорович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36C-C?i=731&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
10.09.1812

Муж: Стеценко Михаил

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9CS-G?i=142&cc=4133834&cat=1013792 Оба вдовцы
Смерть
Неизвестно
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