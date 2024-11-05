Михаил Афанасиевич Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Афанасиевич

Место рождения

Рудеево

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: Прасковья Михайловна

Рудеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
15.08.1852 ст.

Сын: Павел Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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