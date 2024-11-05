Михаил Афанасиевич
Место рожденияРудеево
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: Прасковья Михайловна
Рудеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
15.08.1852 ст.
Сын: Павел Михайлович
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно