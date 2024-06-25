Мымрина Анна Харламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мымрина Анна Харламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мымрин Эраст Игнатьевич

Рождение ребёнка
09.08.1858 ст.

Дочь: Мумрина Вера Эрастовна

Отец ребёнка: Мымрин Эраст Игнатьевич

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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