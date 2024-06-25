Мымрина Анна Харламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1858 ст.
Дочь: Мумрина Вера Эрастовна
Отец ребёнка: Мымрин Эраст Игнатьевич
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно