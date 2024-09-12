Друговская (Попова) Мария Давидовна
Место рождения
Дата рождения18.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1867 ст.
Отец: Попов Давид Иванович
Мать: Попова Анна Петровна
Бракосочетание
22.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Друговская) Евгения Дометриевна
Отец ребёнка: Друговской Дометий Михайлович
Умерла
Рождение ребёнка
21.03.1896
Сын: Друговской Яков Дометьевич
Отец ребёнка: Друговской Дометий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Друговский Василий Дометнович
Отец ребёнка: Друговской Дометий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: (Друговская) Клавдия Дометновна
Отец ребёнка: Друговской Дометий Михайлович
Смерть
Неизвестно