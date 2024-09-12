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Друговская (Попова) Мария Давидовна

Место рождения

Большая Медвежевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1867 ст.

Отец: Попов Давид Иванович

Мать: Попова Анна Петровна

Большая Медвежевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
22.02.1888 ст.

Муж: Друговской Дометий Михайлович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Друговская) Евгения Дометриевна

Отец ребёнка: Друговской Дометий Михайлович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Умерла
Рождение ребёнка
21.03.1896

Сын: Друговской Яков Дометьевич

Отец ребёнка: Друговской Дометий Михайлович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Друговский Василий Дометнович

Отец ребёнка: Друговской Дометий Михайлович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Друговская) Клавдия Дометновна

Отец ребёнка: Друговской Дометий Михайлович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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