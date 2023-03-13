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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Мамыкинъ Данила

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

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