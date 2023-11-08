Юдина (Полянская) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Полянская) Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Полянский Георгий Георгиевич

Мать: Полянская Марфа Никифоровна

Бракосочетание
17.01.1907

Муж: Юдин Степан Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1907

Сын: Юдин Яков Степанович

Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Юдина Мария Степановна

Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Юдина Варвара Степановна

Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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