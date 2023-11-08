Юдина (Полянская) Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
17.01.1907
Муж: Юдин Степан Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1907
Сын: Юдин Яков Степанович
Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Юдина Мария Степановна
Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Юдина Варвара Степановна
Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович
Смерть
Неизвестно