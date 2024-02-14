Головунин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головунин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головунин Михаил

Мать: Головунина (Головунина) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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