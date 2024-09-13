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(Гуськова Или Дехтева) Ирина Иванова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878 ст.

Отец: Гуськов Или Дехтев Иван 2 Макаров

Мать: Гуськова Или Дехтева Васса Степановна Стефановна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дер.Верхней Сарпалы крестьянин Иван Макаров и законная жена его Васса Степанова,оба православные
Крещение
03.04.1878 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Яков Макаров и крестьянская девица Ольга Степанова
Смерть
Неизвестно

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