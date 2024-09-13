(Гуськова Или Дехтева) Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения01.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878 ст.
Дер.Верхней Сарпалы крестьянин Иван Макаров и законная жена его Васса Степанова,оба православные
Крещение
03.04.1878 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Яков Макаров и крестьянская девица Ольга Степанова
Смерть
Неизвестно