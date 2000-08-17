Комягин Илья Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комягин Илья Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2000

Отец: Комягин Владимир Михайлович

Мать: Комягина Наталия Васильевна

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