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Комягин Илья Владимирович
Комягин Илья Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.2000
Пол
Мужской
Отец
Комягин Владимир Михайлович
1974 г.р.
Мать
Комягина (Баранникова) Наталия Васильевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2000
Отец:
Комягин Владимир Михайлович
Мать:
Комягина Наталия Васильевна
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