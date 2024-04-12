Чихалова Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Гаврила Архипов
Бракосочетание
24.01.1901
Рождение ребёнка
12.05.1902
Сын: Чихалов Николай Федорович
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.1903
Сын: Чихалов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
30.08.1906
Сын: Чихаловы Геннадий и Анна Федоровичи
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
30.08.1906
Дочь: Чихалова Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
11.10.1908
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
27.12.1911
Дочь: Метелькова Агния Фёдоровна
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
23.08.1914
Сын: Чихалов Александр Федорович
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
16.09.1917
Дочь: Цветкова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
30.03.1921
Сын: Чихалов Николай Федорович
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чихалова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно