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Чихалова Мария Гавриловна

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Место рождения

Гавриловское, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Гаврила Архипов

Мать: не указана

Гавриловское, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Чихалов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
12.05.1902

Сын: Чихалов Николай Федорович

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
11.07.1903

Сын: Чихалов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1906

Сын: Чихаловы Геннадий и Анна Федоровичи

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1906

Дочь: Чихалова Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1908

Сын: Чихалов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1911

Дочь: Метелькова Агния Фёдоровна

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1914

Сын: Чихалов Александр Федорович

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1917

Дочь: Цветкова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1921

Сын: Чихалов Николай Федорович

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Шабаново, Селецкая волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чихалова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Чихалов Фёдор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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