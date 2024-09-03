Самоловов Иосиф (Осип) Егоров
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения08.09.1850
Дата смерти02.10.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1880
Сын: Самоловов Алексей Иосифов
Мать ребёнка: Самоловова (Кремлева) Павла Симеонова
Рождение ребёнка
22.04.1883
Дочь: Белкина (Самоловова) Елизавета Иосифова
Мать ребёнка: Самоловова (Кремлева) Павла Симеонова
Рождение ребёнка
27.12.1884
Мать ребёнка: Самоловова (Кремлева) Павла Симеонова
Рождение ребёнка
02.09.1887
Мать ребёнка: Самоловова (Кремлева) Павла Симеонова
Смерть
02.10.1917