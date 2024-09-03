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Самоловов Иосиф (Осип) Егоров

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

08.09.1850

Дата смерти

02.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1850

Отец: Самоловов Георгий (Егор) Петрович

Мать: Самоловова (Слинкина) Александра Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кремлева) Павла Симеонова

Рождение ребёнка
10.02.1880

Сын: Самоловов Алексей Иосифов

Мать ребёнка: Самоловова (Кремлева) Павла Симеонова

Рождение ребёнка
22.04.1883

Дочь: Белкина (Самоловова) Елизавета Иосифова

Мать ребёнка: Самоловова (Кремлева) Павла Симеонова

Рождение ребёнка
27.12.1884

Сын: Самоловов Павел Иосифов

Мать ребёнка: Самоловова (Кремлева) Павла Симеонова

Рождение ребёнка
02.09.1887

Сын: Самоловов Михаил Иосифов

Мать ребёнка: Самоловова (Кремлева) Павла Симеонова

Смерть
02.10.1917

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