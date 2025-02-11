(Понятова) Агриппина Евдокимова 02.06.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

(Понятова) Агриппина Евдокимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.06.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Понятов Евдоким Матвеев1847 г.р.
Мать
Понятова Марфа ИвановаДо 1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1872

Отец: Понятов Евдоким Матвеев

Мать: Понятова Марфа Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Метрическая книга села Баевка за 1872 год | https://disk.yandex.ru/d/mKAO_ZvZWzaeZA

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.