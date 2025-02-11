(Понятова) Агриппина Евдокимова
женский, родилась 02.06.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецПонятов Евдоким Матвеев1847 г.р.
МатьПонятова Марфа ИвановаДо 1852 г.р.
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Рождение
02.06.1872
Отец: Понятов Евдоким Матвеев
Мать: Понятова Марфа Иванова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Метрическая книга села Баевка за 1872 год | https://disk.yandex.ru/d/mKAO_ZvZWzaeZA