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Дьяченко Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дьяченко Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дьяченко Андрей Федорович

Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дьяченко Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дьяченко Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дьяченко Елена Федоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дьяченко Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дьяченко Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич

Дядин, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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