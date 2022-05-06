Дьяченко Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дьяченко Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Дьяченко Андрей Федорович
Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дьяченко Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дьяченко Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дьяченко Елена Федоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дьяченко Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Дьяченко Фёдор Матвеевич
Смерть
Неизвестно