Сазонов Сергей Дмитриевич
Место рожденияРязанская губерния
Дата рождения10.08.1860
Дата смерти24.12.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1860
Рязанская губерния
Место жительства
С 1890
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1894 по 1904
Ватикан
Место жительства
С 1907
США
Место жительства
По 1927
г. Ницца, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова Анна Борисовна
Смерть
24.12.1927
г. Ницца, Франция