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Спиркин Прокопий Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиркин Авраамий Михеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиркина (Наумкина) Ксения Нестеровна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1915 ст.

Дочь: (Спиркина) Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Спиркина (Наумкина) Ксения Нестеровна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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