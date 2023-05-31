Спиркин Прокопий Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиркин Авраамий Михеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1915 ст.
Дочь: (Спиркина) Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Спиркина (Наумкина) Ксения Нестеровна
Смерть
Неизвестно