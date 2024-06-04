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Малевинский Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1880

Отец: Малевинский Александр Викторович

Мать: Малевинская (Свистунова) Александра Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малевинская Каллисфения Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик Троице Малышевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
12.10.190

Дочь: (Малевинская) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна

Рождение ребёнка
28.12.1905

Дочь: (Малевинская) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна

Рождение ребёнка
04.02.1907

Сын: Малевинский Феодосий Васильевич

Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна

Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: (Малевинская) Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Малевинский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1915

Дочь: (Малевинская) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1915

Дочь: (Малевинская) Каллисфения Васильевна

Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна

Смерть
Неизвестно

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