Малевинский Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик Троице Малышевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
12.10.190
Дочь: (Малевинская) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна
Рождение ребёнка
28.12.1905
Дочь: (Малевинская) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна
Рождение ребёнка
04.02.1907
Сын: Малевинский Феодосий Васильевич
Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна
Рождение ребёнка
19.01.1912
Дочь: (Малевинская) Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.1913
Сын: Малевинский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1915
Дочь: (Малевинская) Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1915
Дочь: (Малевинская) Каллисфения Васильевна
Мать ребёнка: Малевинская Каллисфения Николаевна
Смерть
Неизвестно